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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Эльфсборг
Гетеборг - Эльфсборг: обзор матча 01 июня 2024
Гетеборг
01.06.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
1 : 0
Завершен
Эльфсборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Эльфсборг
Замена
L. Skjellerup
️️️️
С. Олссон
88'
78'
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Зенели
Замена
А. Трондсен
️️️️
О. Вендт
75'
68'
Замена
J. Thomasen
️️️️
С. Хедлунд
Желтая карточка
С. Хауснер
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
29
Томас Сантос
ПВ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Эльфсборг
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
17
Пер Фрик
(К)
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
Гетеборг
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
3-1-2
17
Вендт
20
Хауснер
16
Олссон
13
Свенссон
23
Тордарсон
29
Сантос
3-2-1-3
8
Хольмен
4
Хенрикссон
23
Хульт
16
Бальдюрссон
30
Байду
9
Зенели
37
Касем
15
Хедлунд
17
Фрик
17
Вендт
16
Трондсен
16
Трондсен
17
Вендт
16
Олссон
19
19
16
Олссон
9
Зенели
23
Зенели
23
Зенели
9
Зенели
15
Хедлунд
18
18
15
Хедлунд
Остались в запасе
Гетеборг
Эльфсборг
18
Андреас Пюндт
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
18
Андреас Пюндт
ЦП
Остались в запасе
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Timothy Ouma
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Гетеборг - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
371
480
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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