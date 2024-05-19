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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - АИК
Хаммарбю - АИК: обзор матча 19 мая 2024
Хаммарбю
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
1 : 1
Завершен
АИК
60'
Ш. Пинас
79'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаммарбю - АИК
Замена
M. Fenger
️️️️
Т. Теки
90'
Желтая карточка
Ф. Хаммар
87'
79'
ГОЛ! 1:1!
И. Питтас
Пас отдал
Р. Модешту
63'
Вторая желтая
И. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Ш. Пинас
60'
14'
Желтая карточка
И. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
2
Павле Вагич
ОП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Nahir Besara
(К)
ЦФ
6
Фредрик Хаммар
ЦФ
23
Oliver Dovin
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
43
Берсант Целина
АП
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хаммарбю
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
13
Mads Fenger
ЦФ
25
Davor Blažević
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
2-1-1-3
38
Пинас
15
Куртулуш
2
Вагич
5
Теки
23
6
Хаммар
20
3-4-1-1
15
Нордфельдт
4
Папаяннопулос
16
Хансен
3
Бьорнстрем
6
Салетрос
48
Кулибали
19
28
Питтас
43
Целина
70
Модешту
5
Теки
13
13
5
Теки
Остались в запасе
Хаммарбю
АИК
8
Markus Karlsson
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
8
Markus Karlsson
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
26
Монтадер Маджид
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Хаммарбю - АИК
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
528
199
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
161
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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