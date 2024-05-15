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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - АИК
Эльфсборг - АИК: обзор матча 15 мая 2024
Эльфсборг
15.05.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
6 : 1
Завершен
АИК
45+1'
А. Касем
51'
М. Байду
60'
А. Касем
89'
А. Касем (П)
73'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - АИК
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Касем
89'
Замена
E. Aron Guðmundsson
️️️️
М. Байду
85'
82'
Вторая желтая
М. Тюхосен
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Зенели
79'
73'
ГОЛ! 3:1!
Б. Целина
Пас отдал
Р. Модешту
67'
Замена
E. Ring
️️️️
И. Питтас
Замена
Р. Каиб
️️️️
Н. Хульт
66'
63'
Желтая карточка
D. Beširović
ГОЛ! 3:0!
А. Касем
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Байду
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Касем
Пас отдал
А. Зенели
45'
+1
21'
Желтая карточка
М. Тюхосен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
30
Майкл Байду
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
13
Johan Larsson
(К)
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
(К)
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
43
Берсант Целина
АП
70
Руй Модешту
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
2-3-1-2
23
Хульт
8
Хольмен
30
Байду
16
Бальдюрссон
6
9
Зенели
37
Касем
13
4-3-1-2
15
Нордфельдт
4
Папаяннопулос
17
Тюхосен
16
Хансен
3
Бьорнстрем
48
Кулибали
6
Салетрос
28
Питтас
43
Целина
19
70
Модешту
23
Хульт
24
Каиб
24
Каиб
23
Хульт
30
Байду
19
19
30
Байду
9
Зенели
23
Зенели
23
Зенели
9
Зенели
28
Питтас
8
8
28
Питтас
Остались в запасе
Эльфсборг
АИК
31
Исак Петтерссон
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
31
Исак Петтерссон
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
19
Victor Andersson
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Эльфсборг - АИК
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
280
593
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
0
11
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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