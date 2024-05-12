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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Юргорден - Эльфсборг
Юргорден - Эльфсборг: обзор матча 12 мая 2024
Юргорден
12.05.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
2 : 0
Завершен
Эльфсборг
47'
Б. Сабович
70'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Эльфсборг
78'
Замена
Б. Зенели
️️️️
А. Бальдюрссон
ГОЛ! 2:0!
Т. Гулликсен
Пас отдал
Г. Викхейм
70'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
О. Фаллениус
67'
63'
Замена
Р. Каиб
️️️️
С. Хедлунд
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
51'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сабович
Пас отдал
Д. Хюммет
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
26
Самуэль Даль
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
(К)
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Эльфсборг
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Timothy Ouma
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Юргорден
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
4-2-2-1
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
4
Ларссон
5
Тенхо
26
Даль
15
Бергвалл
14
Сабович
11
Фаллениус
8
Гулликсен
23
Хюммет
3-3-1-1
8
Хольмен
4
Хенрикссон
23
Хульт
6
30
Байду
16
Бальдюрссон
9
Зенели
15
Хедлунд
11
Фаллениус
80
Викхейм
80
Викхейм
11
Фаллениус
15
Хедлунд
24
Каиб
24
Каиб
15
Хедлунд
16
Бальдюрссон
23
Зенели
23
Зенели
16
Бальдюрссон
Остались в запасе
Юргорден
Эльфсборг
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
31
Исак Петтерссон
ВР
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
31
Исак Петтерссон
ВР
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Юргорден - Эльфсборг
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
566
358
Сейвы
2
6
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Tele2 Arena, Stockholm
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