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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Кальмар
Хэкен - Кальмар: обзор матча 12 мая 2024
Хэкен
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
3 : 1
Завершен
Кальмар
41'
С. Хрстич
51'
С. Хрстич
55'
М. Ригор
36'
Я. Тренсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Кальмар
Замена
Ю. Хаммар
️️️️
А. Лундквист
86'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
С. Хрстич
75'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
75'
69'
Замена
J. Ring
️️️️
М. Хальберг
Замена
В. Лунддал
️️️️
A. Youssef
65'
ГОЛ! 3:1!
М. Ригор
Пас отдал
A. Youssef
55'
ГОЛ! 2:1!
С. Хрстич
Пас отдал
М. Ригор
51'
44'
Желтая карточка
М. Хальберг
ГОЛ! 1:1!
С. Хрстич
Пас отдал
А. Лундквист
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Я. Тренсков
Пас отдал
Д. Исламович
20'
Желтая карточка
С. Скрабб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
8
Amane Romeo
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
29
Romarinho
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Kevin Jensen
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
3
Alex Gersbach
ЦФ
10
Jonathan Ring
ЦФ
3-3-1-2
1
Линде
21
Лундквист
2
Лоде
3
Ховланд
8
86
Густафсон
10
Ригор
14
Лаюни
9
19
Хрстич
1-5-1-3
30
39
5
Хальберг
29
6
26
14
Скрабб
23
Гояни
20
Тренсков
9
Исламович
7
21
Лундквист
25
Хаммар
25
Хаммар
21
Лундквист
9
3
Лунддал
3
Лунддал
9
10
Ригор
16
16
10
Ригор
19
Хрстич
14
Чилуфья
14
Чилуфья
19
Хрстич
5
Хальберг
10
10
5
Хальберг
Остались в запасе
Хэкен
Кальмар
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
27
Arvin Davoudi-Kia
ЦЗ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Хэкен - Кальмар
2
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
15
Офсайды
4
5
Количество передач
511
500
Сейвы
5
2
Точность передач %
88
90
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
11
6
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
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