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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Сувон
Сеул - Сувон: обзор матча 29 сентября 2024
Сеул
29.09.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Сувон
67'
S. Iljutcenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Сувон
Замена
J. Kim
️️️️
Д. Лингард
90'
+3
Желтая карточка
H. Kang
90'
Пенальти не реализован!
Д. Лингард
82'
81'
Желтая карточка
K. Tae-han
Замена
J. Kang
️️️️
L. Rodrigues
80'
77'
Замена
K. Yun-Ho
️️️️
K. Choi
77'
Замена
B. An
️️️️
J. Seung-Won
74'
Желтая карточка
K. Choi
ГОЛ! 1:0!
S. Iljutcenko
Пас отдал
Д. Лингард
67'
64'
Замена
K. Han
️️️️
R. Kyung-ho
Замена
S. Lim
️️️️
C. Young Wook
61'
Замена
S. Iljutcenko
️️️️
W.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
44
Willyan
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
4
Kim Tae-han
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
22
Young-woo Jang
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
53
Roh Kyung-ho
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
50
Ju-Hyeok Kang
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Сувон
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Byong-jun An
ЦФ
4-3-1-2
31
16
37
Ким
17
5
Аль-Араб
29
8
44
77
Лингард
18
20
3-2-2-1-2
51
5
22
3
4
6
53
8
10
Оливейра
7
7
77
Лингард
13
13
77
Лингард
20
50
50
20
44
90
90
44
18
7
7
18
6
21
21
6
53
71
71
53
7
9
9
7
Остались в запасе
Сеул
Сувон
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
41
Hwang Do-yoon
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
41
Hwang Do-yoon
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Элжон Сота
ЦЗ
16
Jo Jun-Hyun
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
20
Soon-min Hwang
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Сеул - Сувон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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