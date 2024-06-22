Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Сувон
Сеул - Сувон: обзор матча 22 июня 2024
Сеул
22.06.2024, суббота, 14:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Сувон
87'
S. Kang
90+6'
W.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Сувон
Желтая карточка
W.
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
W.
Пас отдал
A. Paločević
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
S. Kang
Пас отдал
J. Ryu
87'
Желтая карточка
J. Baek
86'
74'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
J. Lee
74'
Замена
️️️️
Y. Lee
Желтая карточка
J. Ryu
73'
Замена
S. Kang
️️️️
S. Iljutcenko
70'
Замена
W.
️️️️
S. Han
70'
61'
Замена
Д. Сон
️️️️
K. Sang-Yun
46'
Замена
K. Tae-han
️️️️
P. Cheol-woo
34'
Желтая карточка
J. Lee
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
2
Yong Lee
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
5
Jackson Lachlan
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
8
Bit-garam Yoon
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
7
Jae-won Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
44
Willyan
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
26
Aleksandar Paločević
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
4
Kim Tae-han
ЦЗ
28
Джун-Хо Сон
ОП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
22
Kwang-hyeok Lee
ЦФ
3-2-1-2
26
16
3
17
66
29
77
Лингард
90
7
4-2-1-3
51
21
Кен-Вон
5
3
2
8
13
10
Оливейра
7
7
10
66
44
44
66
90
11
11
90
3
4
4
3
13
28
Сон
28
Сон
13
7
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Остались в запасе
Сеул
Сувон
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
17
Dong-geon No
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
22
Kwang-hyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
57
Jeong Jae-Min
ЦФ
22
Kwang-hyeok Lee
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Статистика матча Сеул - Сувон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Новости команд
Все
Сеул
Сувон
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
2025.10.22 17:14
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
2025.10.22 17:14
Российский форвард сменил клуб в Корее
2025.01.27 18:41
Клаэссон: «В «Краснодаре» мне предстоит еще многому научиться»
2017.02.07 10:29
3
Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+