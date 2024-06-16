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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Ульсан Хендэ - Сеул
Ульсан Хендэ - Сеул: обзор матча 16 июня 2024
Ульсан Хендэ
16.06.2024, воскресенье, 12:00
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Сеул
2'
M. Ju
43'
Т. Ли (АГ)
52'
S. Iljutcenko
77'
S. Iljutcenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ульсан Хендэ - Сеул
Желтая карточка
K. Lee
89'
87'
Замена
D. Park
️️️️
S. Iljutcenko
Замена
M. Kim
️️️️
A. Esaka
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
S. Iljutcenko
Пас отдал
S. Lim
74'
Замена
S. Lim
️️️️
S. Han
Замена
C. Lee
️️️️
В. Ум
66'
52'
ГОЛ! 2:1!
S. Iljutcenko
47'
Желтая карточка
Д. Лингард
Замена
K. Lee
️️️️
Д. Боянич
46'
Замена
M. Kim
️️️️
K. Yun-Gu
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Ли
43'
ГОЛ! 1:0!
M. Ju
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
29
Jae-mun Ryu
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
50
Dong-jin Park
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
19
Takuya Shigehiro
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
3-3-1-3
21
Хен У
16
5
20
Ки-Хи
14
6
Боянич
7
73
Юн Ил-Лок
8
11
Ум
10
3-2-1-1
26
17
Ли
3
17
66
29
77
Лингард
90
11
Ум
72
72
11
Ум
14
10
10
14
8
22
22
8
6
Боянич
24
24
6
Боянич
90
50
50
90
66
7
7
66
Остались в запасе
Ульсан Хендэ
Сеул
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
21
Cheol-won Choi
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
19
Takuya Shigehiro
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
95
Матеус Салес
ОП
70
Choi Kang-Min
ЦП
71
Келвин
ПВ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
19
Takuya Shigehiro
ЦП
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Ульсан Хендэ - Сеул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan
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