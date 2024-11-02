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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Хэнань
Бейджин Гуоань - Хэнань: обзор матча 02 ноября 2024
Бейджин Гуоань
02.11.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хэнань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Гуга
АП
18
Hao Fang
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
2-4-2-2
22
4
Ли
32
Нгаду-Нгаджуй
27
6
6
28
11
Линь
6
Гуга
29
18
3-1-4-2
18
2
2
Майдана
32
6
Ван
8
10
Назарио
25
22
20
30
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Хэнань
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
26
Jiamin Xu
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
34
Sen Hou
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Бейджин Гуоань - Хэнань
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
16
Офсайды
1
4
Количество передач
508
365
Сейвы
3
6
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
10
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Xing Qi, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Новости команд
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