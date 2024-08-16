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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Чжэцзян Профешионал
Бейджин Гуоань - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 16 августа 2024
Бейджин Гуоань
16.08.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Чжэцзян Профешионал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Чжэцзян Профешионал
Замена
M. Traoré
️️️️
Z. Chi
90'
+12
90'
+11
Замена
J. Yao
️️️️
Ф. Андрияшевич
Красная карточка
Ю. Чжан
88'
87'
Замена
B. Gu
️️️️
Y. Xin
86'
Замена
W. Chang
️️️️
G. Sun
86'
Замена
D. Wang
️️️️
T. Li
Замена
X. Zhang
️️️️
Л. Линь
83'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
F. Abreu
83'
Замена
B. Feng
️️️️
Y. He
77'
65'
Замена
A. N'Doumbou
️️️️
C. Jin
Замена
Ю. Чжан
️️️️
Z. Wang
63'
58'
Замена
G. Sun
️️️️
L. Haofan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
2
Nok Hang Leung
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
22
Cheng Jin
ЦП
18
Tixiang Li
ЦП
11
Франко Андрияшевич
(К)
ЦП
45
Leonardo
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Бейджин Гуоань
25
Arturo Cheng
ВР
45
Boqing Yao
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
26
Guowen Sun
ЦЗ
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
6
Junsheng Yao
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
31
Bin Gu
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
27
Xuejian Zheng
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
2-5-2-1
22
32
Нгаду-Нгаджуй
3
20
6
28
6
27
11
Линь
6
Гуга
29
4-4-1-1
33
14
28
2
5
18
11
Андрияшевич
45
22
17
Куасси
31
6
2
2
6
3
12
12
3
11
Линь
10
10
11
Линь
29
24
24
29
20
9
Чжан
9
Чжан
20
17
17
5
26
26
5
18
17
17
18
3
3
11
Андрияшевич
6
6
11
Андрияшевич
22
8
8
22
28
31
31
28
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Чжэцзян Профешионал
25
Arturo Cheng
ВР
45
Boqing Yao
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
1
Chunyu Dong
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
27
Xuejian Zheng
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
25
Arturo Cheng
ВР
45
Boqing Yao
ВР
22
Dabao Yu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
15
Jin Haoxiang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
27
Xuejian Zheng
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Бейджин Гуоань - Чжэцзян Профешионал
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
13
Офсайды
4
0
Количество передач
412
502
Сейвы
5
3
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Ляонин Тиерен
2 : 4
24.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 4
09.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
Ухань Три Таунс
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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