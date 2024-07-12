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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Бейджин Гуоань
Шанхай Порт - Бейджин Гуоань: обзор матча 12 июля 2024
Шанхай Порт
12.07.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
16'
В. Лей
30'
G.
33'
G.
58'
O.
71'
В. Лей
13'
Л. Линь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Бейджин Гуоань
Замена
X. Chen
️️️️
S. Li
79'
77'
Замена
Z. Wang
️️️️
F. Abreu
Замена
Ч. Линьпен
️️️️
Т. Браунинг
77'
Замена
С. Сю
️️️️
М. Хусса
77'
73'
Замена
H. Fang
️️️️
S. Adegbenro
73'
Замена
L. Yang
️️️️
Л. Линь
73'
Замена
Z. Chi
️️️️
Гуга
ГОЛ! 5:1!
В. Лей
Пас отдал
F. Jing
71'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
70'
Замена
F. Jing
️️️️
М. Варгас
70'
Желтая карточка
Т. Браунинг
60'
ГОЛ! 4:1!
O.
Пас отдал
В. Лей
58'
55'
Желтая карточка
Y. He
ГОЛ! 3:1!
G.
Пас отдал
O.
33'
ГОЛ! 2:1!
G.
Пас отдал
В. Лей
30'
ГОЛ! 1:1!
В. Лей
Пас отдал
S. Wang
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Линь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Бейджин Гуоань
38
Qilong Ruan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
4
3
Браунинг
13
5
Хусса
32
8
18
Читтадини
8
Варгас
7
Лей
9
2-2-2-2
22
32
Нгаду-Нгаджуй
3
27
8
6
Гуга
11
Линь
24
29
8
Варгас
44
44
8
Варгас
32
31
31
32
4
23
23
4
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
5
Хусса
8
Сю
8
Сю
5
Хусса
6
Гуга
6
6
6
Гуга
29
20
20
29
11
Линь
17
17
11
Линь
24
18
18
24
Остались в запасе
Шанхай Порт
Бейджин Гуоань
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
38
Qilong Ruan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
45
Liu Xiaolong
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Остались в запасе
38
Qilong Ruan
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Шанхай Порт - Бейджин Гуоань
1
1
Всего ударов по воротам
31
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
442
374
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
16
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Shunqi Tang, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
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