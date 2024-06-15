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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Бейджин Гуоань
Хэнань - Бейджин Гуоань: обзор матча 15 июня 2024
Хэнань
15.06.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
52'
Б. Назарио
90+1'
N. Covic
35'
Л. Линь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Бейджин Гуоань
Замена
Y. Yang
️️️️
Б. Назарио
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
N. Covic
Пас отдал
Б. Назарио
90'
+1
Желтая карточка
S. Li
90'
Замена
Х. Сю
️️️️
H. Ruifeng
81'
72'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
Л. Линь
Желтая карточка
D. Denic
68'
64'
Замена
G. Wang
️️️️
B. Feng
Замена
N. Covic
️️️️
Z. Huang
62'
56'
Замена
️️️️
Z. Chi
56'
Замена
H. Fang
️️️️
Y. Cao
ГОЛ! 1:1!
Б. Назарио
Пас отдал
F. Acheampong
52'
46'
Замена
Л. Ли
️️️️
Y. He
45'
Желтая карточка
B. Feng
40'
Желтая карточка
M. Traoré
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Линь
Пас отдал
Y. Cao
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
(К)
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
8
Li Ke
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
15
Bin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
4-1-3-2
26
27
2
Майдана
27
6
6
Ван
10
Назарио
22
8
30
19
4-2-2-1
34
2
3
37
12
8
6
6
Гуга
11
Линь
29
22
4
Сю
4
Сю
22
10
Назарио
25
25
10
Назарио
19
20
20
19
3
4
Ли
4
Ли
3
12
27
27
12
11
Линь
24
24
11
Линь
37
18
18
37
Остались в запасе
Хэнань
Бейджин Гуоань
17
Jinshuai Wang
ВР
15
Bin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
22
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
15
Bin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
22
Jiaqi Han
ВР
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Хэнань - Бейджин Гуоань
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
12
Офсайды
3
0
Количество передач
405
436
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Ханьхай
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