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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Урава Рэд Даймондс - Санфречче Хиросима
Урава Рэд Даймондс - Санфречче Хиросима: обзор матча 10 ноября 2024
Урава Рэд Даймондс
10.11.2024, воскресенье, 09:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Санфречче Хиросима
45'
Ю. Мацуо
56'
Б. Линссен
86'
Г. Харагучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урава Рэд Даймондс - Санфречче Хиросима
90'
+1
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Р. Ватанабе
89'
Замена
H. Takeda
️️️️
С. Густафсон
89'
ГОЛ! 3:0!
Г. Харагучи
Пас отдал
Н. Маэда
86'
80'
Замена
D. Vieira
️️️️
Х. Кавабе
80'
Замена
П. Сотириу
️️️️
T. Shiotani
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Ю. Мацуо
80'
Замена
T. Santana
️️️️
Б. Линссен
76'
Замена
Н. Маэда
️️️️
Т. Секине
76'
66'
Замена
M. Mitsuta
️️️️
T. Matsumoto
66'
Замена
Y. Kashiwa
️️️️
S. Higashi
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
56'
52'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
N. Arai
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мацуо
Пас отдал
Т. Секине
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
(К)
ВР
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
13
Рема Ватанабе
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
88
Йоичи Наганума
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Санфречче Хиросима
1
Кейсуке Осако
ВР
4
Hayato Araki
ЦЗ
5
Naoto Arai
ЦЗ
33
Tsukasa Shiotani
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Shuto Nakano
ЦП
14
Taishi Matsumoto
ЦП
7
Shunki Higashi
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
19
S. Sasaki
(К)
ЦФ
11
Mutsuki Kato
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
47
Hidetoshi Takeda
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Санфречче Хиросима
77
Goro Kawanami
ВР
18
Yoshifumi Kashiwa
ЦП
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
51
Makoto Mitsuta
ЦП
9
Douglas Vieira
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-2-2-2
1
Нисикава
22
Исихара
22
Хейбротен
4
13
Ватанабе
11
Густафсон
14
Мацуо
14
Секине
25
Ясуи
30
Линссен
88
Наганума
3-5-2
1
Осако
4
5
33
30
Арслан
14
7
6
Кавабе
15
11
19
11
Густафсон
47
47
11
Густафсон
14
Мацуо
78
Харагучи
78
Харагучи
14
Мацуо
14
Секине
41
Маэда
41
Маэда
14
Секине
13
Ватанабе
10
Накадзима
10
Накадзима
13
Ватанабе
30
Линссен
9
9
30
Линссен
7
18
18
7
14
51
51
14
6
Кавабе
9
9
6
Кавабе
5
9
Пасьенса
9
Пасьенса
5
33
79
Сотириу
79
Сотириу
33
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Санфречче Хиросима
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
77
Goro Kawanami
ВР
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
Остались в запасе
77
Goro Kawanami
ВР
6
Toshihiro Aoyama
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Санфречче Хиросима
1
Всего ударов по воротам
12
26
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
13
Нарушения
14
8
Офсайды
1
1
Количество передач
314
463
Сейвы
5
4
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
15
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 18 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
05.12.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 18 тур
Санфречче Хиросима
- : -
06.12.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Мито Холлихок
0 : 3
31.10.2026
Санфречче Хиросима
Информация о матче
Главный судья:
Koei hut, Japan
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
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