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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Йокогама Маринос - Урава Рэд Даймондс
Йокогама Маринос - Урава Рэд Даймондс: обзор матча 30 октября 2024
Йокогама Маринос
30.10.2024, среда, 13:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Урава Рэд Даймондс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йокогама Маринос - Урава Рэд Даймондс
Замена
R. Yamane
️️️️
J. Amano
88'
82'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Х. Исихара
Замена
K. Mizunuma
️️️️
Ян
65'
Замена
R. Miyaichi
️️️️
K. Inoue
65'
63'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Т. Секине
63'
Замена
T. Santana
️️️️
Б. Линссен
Замена
T. Watanabe
️️️️
T. Kamijima
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йокогама Маринос
21
Hiroki Ilkura
ВР
26
Ren Kato
ЦЗ
25
Ryuta Koike
(К)
ЦЗ
50
Hijiri Kato
ЦЗ
4
Eduardo
ЦЗ
5
Takumi Kamijima
ЦЗ
20
Kota Watanabe
ЦП
8
Kenta Inoue
ЦП
18
Ян
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
9
Anderson Lopes
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
(К)
ВР
66
Аюму Охата
ЛЗ
3
Yota Sato
ЦЗ
4
Rikito Inoue
ЦЗ
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
13
Рема Ватанабе
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
14
Юсуке Мацуо
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Йокогама Маринос
31
Fuma Shirasaka
ВР
39
Taiki Watanabe
ЦЗ
8
Kota Mizunuma
ЦП
28
Riku Yamane
ЦП
40
Jun Amano
ЦФ
23
Ryo Miyaichi
ЦФ
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Йосио Койзуми
АП
88
Йоичи Наганума
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
3-2-2-1-2
21
50
4
5
25
26
20
8
18
Ян
9
20
Нисимура
3-2-2-2-1
1
Нисикава
4
22
Исихара
13
Ватанабе
3
66
Охата
14
Мацуо
11
Густафсон
25
Ясуи
14
Секине
30
Линссен
5
39
39
5
18
Ян
8
8
18
Ян
28
28
40
40
8
23
23
8
14
Секине
78
Харагучи
78
Харагучи
14
Секине
22
Исихара
10
Накадзима
10
Накадзима
22
Исихара
30
Линссен
9
9
30
Линссен
Остались в запасе
Йокогама Маринос
Урава Рэд Даймондс
31
Fuma Shirasaka
ВР
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
16
Аюми Ниекава
ВР
8
Йосио Койзуми
АП
88
Йоичи Наганума
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
31
Fuma Shirasaka
ВР
14
Asahi Uenaka
ЦФ
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
8
Йосио Койзуми
АП
88
Йоичи Наганума
ЦФ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Гарри Кьюэлл
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Йокогама Маринос - Урава Рэд Даймондс
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
6
Офсайды
1
4
Количество передач
619
453
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Ависпа Фукуока
1 : 2
25.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 15 тур
Санфречче Хиросима
2 : 2
21.11.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 14 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
07.11.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 18 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
05.12.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Информация о матче
Главный судья:
Akihiko Ikeuchi, Japan
Стадион:
Nissan Stadium, Yokohama
Новости команд
Все
Йокогама Маринос
Урава Рэд Даймондс
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