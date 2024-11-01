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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс: обзор матча 01 ноября 2024
Кавасаки Фронтале
01.11.2024, пятница, 13:00
Япония. Джей-лига, 35 тур
1 : 3
Завершен
Касима Антлерс
90+2'
Y. Yamamoto
10'
K. Chinen
18'
Y. Higuchi
28'
K. Misao
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс
Желтая карточка
Y. Segawa
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Y. Yamamoto
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
R. Milosavljevic
Замена
D. Tono
️️️️
M.
82'
76'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
Г. Сибасаки
76'
Замена
H. Tokuda
️️️️
Y. Suzuki
75'
Желтая карточка
K. Misao
Замена
Y. Segawa
️️️️
K. Tachibanada
70'
Замена
R. Oshima
️️️️
S. Kawahara
70'
Замена
Эрисон
️️️️
S. Yamada
70'
59'
Замена
Y. Funabashi
️️️️
K. Chinen
56'
Замена
S. Nago
️️️️
H. Nakama
Замена
Y. Kobayashi
️️️️
Y. Wakizaka
29'
28'
ГОЛ! 0:3!
K. Misao
18'
ГОЛ! 0:2!
Y. Higuchi
10'
ГОЛ! 0:1!
K. Chinen
Пас отдал
Г. Сибасаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кавасаки Фронтале
1
Sung-Ryong Jung
ВР
4
Кота Такаи
ЦЗ
5
Asahi Sasaki
ЦЗ
13
Sota Miura
ЦЗ
6
Yuki Yamamoto
ЦЗ
8
Kento Tachibanada
ЦП
19
So Kawahara
ЦП
23
Marcinho
ЦП
41
Akihiro Ienaga
ЦП
14
Y. Wakizaka
(К)
ЦФ
20
Shin Yamada
ЦФ
Главный тренер
Тору Оники
Касима Антлерс
1
Томоки Хаякава
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Ikuma Sekigawa
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
19
Hayato Nakama
ЦП
14
Yuta Higuchi
ЦП
14
Kei Chinen
ЦП
10
Гаку Сибасаки
(К)
ЦП
13
Shu Morooka
ЦП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Кавасаки Фронтале
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
20
Yusuke Segawa
ЦП
10
Ryota Oshima
ЦП
99
Эрисон
ЦФ
11
Yu Kobayashi
ЦФ
7
Daiya Tono
ЦФ
Касима Антлерс
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
14
Shintaro Nago
ЦП
20
Yu Funabashi
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
30
Таллес
АП
34
Homare Tokuda
ЦФ
4-4-2
1
4
Такаи
13
6
5
8
23
41
19
20
14
4-5-1
1
Хаякава
55
Уэда
5
2
6
19
14
10
Сибасаки
13
14
40
8
20
20
8
19
10
10
19
20
99
Эрисон
99
Эрисон
20
14
11
11
14
23
7
7
23
19
14
14
19
14
20
20
14
10
Сибасаки
22
22
10
Сибасаки
40
34
34
40
Остались в запасе
Кавасаки Фронтале
Касима Антлерс
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
Главный тренер
Тору Оники
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
30
Таллес
АП
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
1
Louis Yamaguchi
ВР
28
Yuichi Maruyama
ЦЗ
Остались в запасе
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
30
Таллес
АП
Главный тренер
Тору Оники
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс
1
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
22
Офсайды
1
4
Количество передач
570
225
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 17 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 2
29.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 16 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
25.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
1 : 0
21.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 13 тур
Йокогама Маринос
4 : 2
01.11.2026
Кавасаки Фронтале
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Порт
- : -
02.12.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касима Антлерс
1 : 1
28.11.2026
Фаджано Окаяма
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Информация о матче
Главный судья:
Ryo Tanimoto, Japan
Стадион:
Кавасаки Тодороки
Новости команд
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Кавасаки Фронтале
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