Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Азии
Иран - Катар
Иран - Катар: обзор матча 07 февраля 2024
Иран
07.02.2024, среда, 18:00
Кубок Азии, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Катар
4'
С. Азмун
51'
А. Джаханбакш (П)
17'
Я. Габер Абдусаллам
43'
А. Афиф
82'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Катар
Замена
Р. Асади
️️️️
М. Тареми
90'
+8
Красная карточка
Ш. Хализаде
90'
+3
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
Р. Резаэян
87'
82'
ГОЛ! 2:3!
А. Али
Пас отдал
А. Абдулазиз
81'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
Я. Габер Абдусаллам
68'
Замена
Б. Хухи
️️️️
А. Али Мукхтари
64'
Замена
Т. Салман
️️️️
П. Мигель
63'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
Ю. Абдурисаг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Джаханбакш
51'
50'
Желтая карточка
А. Фати
46'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Х. Ахмед
Замена
М. Мохеби
️️️️
О. Эбрахими
46'
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Э. Хаджусафи
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Афиф
Пас отдал
А. Фати
40'
Желтая карточка
А. Али Мукхтари
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
21'
Желтая карточка
М. Тораби
18'
17'
ГОЛ! 1:1!
Я. Габер Абдусаллам
Пас отдал
А. Афиф
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
(К)
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
8
Омид Эбрахими
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
(К)
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
20
Ахмед Фати
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Реза Асади
ОП
16
Мехди Тораби
ЦП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
11
Али Голизаде
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейранванд
3
Хаджусафи
13
Канаани
4
Хализаде
23
Резаэян
8
Эбрахими
6
Эзатолахи
14
Годдос
7
Джаханбакш
20
Азмун
9
Тареми
3-3-1-3
22
Баршам
3
Мендес
4
Абдусаллам
2
Мигель
2
Али Мукхтари
4
Ваад
14
Ахмед
20
Фати
11
Афиф
19
Али
2
Абдурисаг
3
Хаджусафи
5
Мохаммади
5
Мохаммади
3
Хаджусафи
9
Тареми
11
Асади
11
Асади
9
Тареми
8
Эбрахими
29
Мохеби
29
Мохеби
8
Эбрахими
23
Резаэян
20
Моганлу
20
Моганлу
23
Резаэян
2
Мигель
5
Салман
5
Салман
2
Мигель
4
Абдусаллам
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
4
Абдусаллам
2
Али Мукхтари
16
Хухи
16
Хухи
2
Али Мукхтари
2
Абдурисаг
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
2
Абдурисаг
14
Ахмед
17
Мохаммед
17
Мохаммед
14
Ахмед
Остались в запасе
Иран
Катар
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Али Голизаде
ПВ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
17
Ария Юсефи
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
11
Али Голизаде
ПВ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Мустафа Машаал
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Иран - Катар
2
1
2
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
9
11
Количество передач
339
260
Сейвы
3
2
Точность передач %
59
55
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Аль Тумама
Новости команд
Все
Иран
Катар
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Карпин вступился за Тюкавина: «При чeм здесь он?»
2 октября
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
1 октября
Орлов оценил работу Слуцкого на матче Россия – Иран
1 октября
7
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+