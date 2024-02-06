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Расписание матчей
Кубок Азии
Иордания - Южная Корея
Иордания - Южная Корея: обзор матча 06 февраля 2024
Иордания
06.02.2024, вторник, 18:00
Кубок Азии, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Южная Корея
53'
Я. Аль-Наймат
66'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Южная Корея
Замена
Р. Айед
️️️️
Н. Аль-Рашдан
90'
+2
89'
Желтая карточка
Г. Чо
84'
Желтая карточка
Ч. Сын Хен
81'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Джэ Сон
81'
Замена
Х. Ян
️️️️
Х. Хванг
ГОЛ! 2:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
Н. Аль-Рашдан
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аль-Наймат
Пас отдал
М. Аль-Тамари
53'
Желтая карточка
Э. Хаддад
45'
+2
15'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Иордания
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
26
Фади Авад
ОП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ЦП
18
Салех Ратиб
АП
6
Сиса
АП
28
Анас Аль-Авадат
ПВ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Мун Сон Мин
ЛВ
16
Джин-Себ Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
20
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Абулайла
3
Насиб
5
Аль-Араб
4
Мареи
2
Абу Хашиш
21
Аль-Рашдан
23
Хаддад
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
11
Аль-Наймат
4-2-3-1
21
Хен У
22
Соль
19
Ким Юнь-Квон
15
Сын Хен
23
Та-Хван
6
Ин Бом
5
Пак
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
11
Хванг
21
Аль-Рашдан
14
Айед
14
Айед
21
Аль-Рашдан
10
Джэ Сон
13
Чон
13
Чон
10
Джэ Сон
11
Хванг
20
Ян
20
Ян
11
Хванг
9
Чо
9
Чо
Остались в запасе
Иордания
Южная Корея
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
26
Фади Авад
ОП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ЦП
18
Салех Ратиб
АП
6
Сиса
АП
28
Анас Аль-Авадат
ПВ
Главный тренер
Хусин Аммута
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЛВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
19
Анас Бани-Ясин
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
26
Фади Авад
ОП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ЦП
18
Салех Ратиб
АП
6
Сиса
АП
28
Анас Аль-Авадат
ПВ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЛВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Иордания - Южная Корея
1
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
4
11
Офсайды
2
3
Количество передач
285
655
Сейвы
0
5
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
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