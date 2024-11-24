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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Индепендьенте дель Валле - Макара
Индепендьенте дель Валле - Макара: обзор матча 24 ноября 2024
Индепендьенте дель Валле
24.11.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
7 : 0
Завершен
Макара
6'
C. Zabala
20'
J. Medina
21'
C. Zabala
26'
R. Ibarra
38'
R. Ibarra
45+1'
Ж. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте дель Валле - Макара
80'
Желтая карточка
R. Zambrano
78'
Замена
J. Escobar
️️️️
D. Lopez
Замена
Р. Ибарра
️️️️
R. Ibarra
58'
Замена
M. Hoyos
️️️️
J. Medina
58'
Замена
P. Mercado
️️️️
C. Zabala
46'
Замена
Л. Сарате
️️️️
M. Carabajal
46'
46'
Замена
J. Jiménez
️️️️
J. Valdez
46'
Замена
E. Mesa
️️️️
D. Estuardo Quilumba Diaz
ГОЛ! 6:0!
Ж. Ортис
45'
+1
ГОЛ! 5:0!
R. Ibarra
Пас отдал
Я. Медина
38'
ГОЛ! 4:0!
R. Ibarra
Пас отдал
Б. Гарсия
26'
ГОЛ! 3:0!
C. Zabala
Пас отдал
Я. Медина
21'
ГОЛ! 2:0!
J. Medina
20'
ГОЛ! 1:0!
C. Zabala
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте дель Валле
99
Мойзес Рамирес
ВР
13
Matías Fernández
ЦЗ
15
Cristian Zabala
ЦЗ
14
Mateo Carabajal
ЦЗ
5
Richard Schunke
(К)
ЦЗ
80
Жоао Ортис
ОП
19
Яймар Медина
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
30
Renato Ibarra
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
9
Jeison Medina
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Макара
1
Cristian Correa
ВР
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
29
Rody Zambrano
ЦЗ
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
8
Joseph Espinoza
ЦП
11
Jorge Valdez
ЦП
39
Janpol Morales
(К)
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
18
Ronaldo Lora
ЦП
17
Darwin Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Индепендьенте дель Валле
22
Guido Villar
ВР
2
Луис Сарате
ЦЗ
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
53
Justin Lerma
ЦП
7
Patrik Mercado
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
22
Michael Hoyos
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Макара
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
23
Edwin Mesa
ЦЗ
4
John Jiménez
ЦЗ
5
Leonel Álvarez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
77
V. Avila
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
19
Patricio Ramos
ЦФ
4-1-4-1
99
Рамирес
13
14
5
15
80
Ортис
19
Медина
30
20
Гарсия
99
9
2-5-2-1
1
14
29
8
39
19
18
11
24
20
17
14
2
Сарате
2
Сарате
14
15
7
7
15
30
10
Ибарра
10
Ибарра
30
9
22
22
9
24
23
23
24
11
4
4
11
17
29
29
17
Остались в запасе
Индепендьенте дель Валле
Макара
22
Guido Villar
ВР
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
53
Justin Lerma
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
5
Leonel Álvarez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
77
V. Avila
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Остались в запасе
22
Guido Villar
ВР
32
Joaquin Pombo
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
53
Justin Lerma
ЦП
19
Кендри Паес
АП
Остались в запасе
12
Jonathan Gonzalo Villafuerte Farias
ВР
22
Jose Cevallos
ВР
5
Leonel Álvarez
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
77
V. Avila
ЦП
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Гандольфи
Главный тренер
Алекс Пальярес
Статистика матча Индепендьенте дель Валле - Макара
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
612
263
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio Banco De Guayaquil, Sangolqui
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