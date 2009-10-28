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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Кайзерслаутерн
Вердер - Кайзерслаутерн: обзор матча 28 октября 2009
Вердер
28.10.2009, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вердер - Кайзерслаутерн
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0
0
Желтые карточки
0
0
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