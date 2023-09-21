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«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
70
Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе
29 января, 11:25
4
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
28 января, 21:42
7
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
28 января, 13:38
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Краснодар - Астана - 14 февраля 2024

Краснодар
14.02.2024, среда, 16:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Астана
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Краснодар - Астана
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Родина
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Локомотив
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Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
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01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
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