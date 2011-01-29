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Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
29 января, 22:47
0
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
29 января, 20:37
0
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
29 января, 18:18
11
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
72
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
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1 : 1
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Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 0
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 1
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 1
21.01.2024
Динамо Сам

Зенит - Аль-Духаиль - 05 февраля 2024

Зенит
05.02.2024, понедельник, 16:30
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Аль-Духаиль
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зенит - Аль-Духаиль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Будущие
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Локомотив
- : -
31.01.2024
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Аль-Наср
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Торпедо
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Динамо
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Краснодар
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Родина
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Локомотив
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Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
Динамо
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Краснодар
- : -
03.02.2024
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