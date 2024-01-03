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Реал
Обзор матча «Реал» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
14 января, 23:54
0
Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-трик за тайм
14 января, 23:51
4
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Барселона»: 14 января
14 января, 20:51
1
Символическая сборная легенд Эль Класико
14 января, 15:18
4
На дом Корреа из «Атлетико» напали вооруженные грабители – семья игрока была дома
14 января, 13:22
0
На дом Корреа из «Атлетико» напали вооруженные грабители – семья игрока была дома
14 января, 13:22
0
Рюдигер ущипнул Морату за сосок в матче Суперкубка Испании
11 января, 13:23
7
Президент «Реала» отреагировал на просьбу о Мбаппе
11 января, 07:58
1
⚡️ Суперкубок Испании. «Реал» победил «Атлетико» (5:3) – 6 из 8 голов забили защитники
11 января, 00:40
3
Крооса освистали в Саудовской Аравии – вероятно, из-за его летнего комментария
10 января, 23:48
3
Обзор матча «Реал» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
14 января, 23:54
0
Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-трик за тайм
14 января, 23:51
4
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Барселона»: 14 января
14 января, 20:51
1
Символическая сборная легенд Эль Класико
14 января, 15:18
4
«Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 11:42
0
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Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
4 : 3
03.01.2024
Атлетико
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/16 финала
Арандина
1 : 3
06.01.2024
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
1 : 0
03.01.2024
Мальорка

Атлетико - Реал - 18 января 2024

Атлетико
18.01.2024, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Реал
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Комментарии
Статистика матча Атлетико - Реал
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Испания. Кубок
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Будущие
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
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Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Россия
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