Обзор матча «Реал» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-трик за тайм
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Барселона»: 14 января
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На дом Корреа из «Атлетико» напали вооруженные грабители – семья игрока была дома
На дом Корреа из «Атлетико» напали вооруженные грабители – семья игрока была дома
Рюдигер ущипнул Морату за сосок в матче Суперкубка Испании
Президент «Реала» отреагировал на просьбу о Мбаппе
⚡️ Суперкубок Испании. «Реал» победил «Атлетико» (5:3) – 6 из 8 голов забили защитники
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Обзор матча «Реал» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-трик за тайм
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Барселона»: 14 января
Символическая сборная легенд Эль Класико
«Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024