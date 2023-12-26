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Переход Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли» маловероятен
Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»