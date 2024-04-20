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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 20 апреля 2024
Серветт
20.04.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
2'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Грассхоппер
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Т. Конья
90'
78'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
П. Шурпф
78'
Замена
А. Абраши
️️️️
А. Секо
Замена
Д. Дулин
️️️️
Б. Болла
75'
72'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Бабунски
72'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Ц. Вильям Нденг
68'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
А. Мабиль
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Д. Кутеса
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Стеванович
Пас отдал
К. Цунемото
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
3-2-2-2
32
Фрик
4
Руй
77
Болла
6
Бронн
18
Мазику
6
Цунемото
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
3-2-3-2
71
Хаммел
3
Паскочи
28
15
Секо
2
Абелс
16
Ндика Матам
11
Мабиль
7
Нденг
11
Шурпф
12
Бабунски
11
Моранди
77
Болла
28
Дулин
28
Дулин
77
Болла
8
Конья
5
Ондуа
5
Ондуа
8
Конья
7
Кутеса
20
Нисимура
20
Нисимура
7
Кутеса
15
Секо
6
Абраши
6
Абраши
15
Секо
11
Шурпф
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
11
Шурпф
11
Мабиль
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Мабиль
12
Бабунски
21
Финк
21
Финк
12
Бабунски
7
Нденг
11
11
7
Нденг
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
8
Офсайды
2
4
Количество передач
395
501
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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Грассхоппер
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