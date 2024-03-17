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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 17 марта 2024
Люцерн
17.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Серветт
5'
П. Дорн
54'
А. Грбич
1'
Т. Нисимура
41'
Т. Нисимура (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Серветт
Желтая карточка
Н. Хаас
90'
+4
86'
Замена
Б. Болла
️️️️
Д. Кутеса
Замена
Л. Виллигер
️️️️
М. Майер
85'
Замена
Н. Хаас
️️️️
А. Грбич
85'
76'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Стеванович
76'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Т. Нисимура
Замена
Н. Белоко
️️️️
Я. Кадак
75'
Замена
Т. Оку
️️️️
Т. Клидже
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Грбич
Пас отдал
Т. Клидже
54'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
S. Ottiger
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Нисимура
ГОЛ! 1:1!
П. Дорн
Пас отдал
А. Грбич
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нисимура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
32
Николас Хаас
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
2
6
Симани
4
Лефгрен
20
Дорн
14
Яшари
17
Фридек
26
Кадак
7
Майер
18
Клидже
9
Грбич
4-3-2-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
5
Ондуа
8
Антунес
7
Кутеса
20
Нисимура
9
Грбич
32
Хаас
32
Хаас
9
Грбич
26
Кадак
16
Белоко
16
Белоко
26
Кадак
2
19
Ульрих
19
Ульрих
2
7
Майер
27
Виллигер
27
Виллигер
7
Майер
18
Клидже
10
Оку
10
Оку
18
Клидже
7
Кутеса
77
Болла
77
Болла
7
Кутеса
9
Стеванович
2
Маньин
2
Маньин
9
Стеванович
20
Нисимура
27
Кривелли
27
Кривелли
20
Нисимура
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
379
357
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
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