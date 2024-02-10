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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 10 февраля 2024
Лугано
10.02.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Янг Бойз
45+1'
У. Бизлими
56'
К. Хайризи
80'
Ж. Целар (П)
8'
Э. Колли
52'
Д. Мвука
62'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Эспиноса
87'
Замена
М. Боттани
️️️️
Ж. Целар
85'
83'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
83'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ж. Монтейру
Желтая карточка
А. Гргич
82'
82'
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ж. Целар
80'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Х. Маю
79'
Замена
Ш. Влади
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
78'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Хайдари
67'
62'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Угринич
Пас отдал
Д. Мвука
60'
Желтая карточка
М. Камара
ГОЛ! 2:2!
К. Хайризи
Пас отдал
А. Гргич
56'
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мвука
Пас отдал
С. Иттен
46'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Э. Колли
ГОЛ! 1:1!
У. Бизлими
Пас отдал
М. Валенсуэла
45'
+1
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Колли
Пас отдал
Ф. Угринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
19
Шельким Влади
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-2-4-1
1
Сайпи
17
Маи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
16
Валенсуэла
28
Хайризи
14
Саббатини
25
Бизлими
14
Маю
8
Гргич
9
Целар
4-3-1-2
16
фон Бальмус
27
Блум
5
Камара
28
Лустенбергер
3
Хаджам
23
Угринич
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Колли
99
Монтейру
26
Иттен
21
Хайдари
4
Эспиноса
4
Эспиноса
21
Хайдари
14
Маю
28
Мачек
28
Мачек
14
Маю
29
Бельхадж Махмуд
19
Влади
19
Влади
29
Бельхадж Махмуд
9
Целар
10
Боттани
10
Боттани
9
Целар
19
Колли
22
Мвука
22
Мвука
19
Колли
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
99
Монтейру
35
Ганвула
35
Ганвула
99
Монтейру
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
18
Офсайды
3
1
Количество передач
385
408
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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