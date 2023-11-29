Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Унион» (3:2), несмотря на поздний гол экс-спартаковца; «Наполи» сильнее «Браги» (2:0)
Обзор матча «Наполи» – «Брага» голы и лучшие моменты (Видео)
«Наполи» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023