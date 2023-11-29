Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Брага
Карабах
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря, 09:37
1
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
15 декабря, 01:20
4
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков
14 декабря, 22:54
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Унион» (3:2), несмотря на поздний гол экс-спартаковца; «Наполи» сильнее «Браги» (2:0)
13 декабря, 00:59
1
Обзор матча «Наполи» – «Брага» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря, 00:56
0
«Наполи» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023
12 декабря, 21:00
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Лунев провел матч Лиги Европы после капельниц
15 декабря, 09:37
1
7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне
15 декабря, 01:20
4
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков
14 декабря, 22:54
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брага
Карабах
Лига чемпионов, 5 тур
Брага
1 : 1
29.11.2023
Унион
Лига Европы, 5 тур
Мольде
2 : 2
30.11.2023
Карабах
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Карабах
2 : 0
04.12.2023
Габала
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
1 : 3
08.12.2023
Брага
Португалия. Примейра, 14 тур
Брага
0 : 1
17.12.2023
Бенфика
Лига чемпионов, 6 тур
Наполи
2 : 0
12.12.2023
Брага
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
1 : 3
08.12.2023
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
Лига чемпионов, 5 тур
Брага
1 : 1
29.11.2023
Унион
Азербайджан. Премьер-лига, 17 тур
Карабах
2 : 0
18.12.2023
Нефтчи
Лига Европы, 6 тур
Карабах
2 : 1
14.12.2023
Хэкен
Азербайджан. Премьер-лига, 16 тур
Сумгаит
1 : 6
08.12.2023
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Карабах
2 : 0
04.12.2023
Габала
Лига Европы, 5 тур
Мольде
2 : 2
30.11.2023
Карабах

Брага - Карабах - 15 февраля 2024

Брага
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Карабах
Матч
Статистика матча Брага - Карабах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
Лига Европы, первый матч
Шахтер
- : -
15.02.2024
Марсель
Лига Европы, первый матч
Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+