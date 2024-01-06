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Расписание матчей
Франция. Кубок
Орлеан - Ним
Орлеан - Ним: обзор матча 06 января 2024
Орлеан
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Ним
31'
A. Dabasse
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орлеан - Ним
Замена
J. Santini
️️️️
J. Halby Touré
89'
85'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
M. Doucouré
63'
Замена
F. Mbemba
️️️️
L. Delpech
ГОЛ! 1:0!
A. Dabasse
Пас отдал
R. Ponti
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орлеан
3
Стив Сольве
ЦЗ
20
Virgil Thérésin
ЦЗ
14
Nicolas Saint-Ruf
(К)
ЦЗ
10
Loïc Goujon
ЦП
20
Ryan Ponti
ЦП
7
Jimmy Halby Touré
ЦП
10
A. Dabasse
ЦФ
9
K. Fortune
ЦФ
15
Grégory Berthier
ЦФ
4
J. Morgan
ЦФ
10
Adrian Dabasse
ЦФ
Ним
40
Tao Paradowski
ВР
4
Dagui Paviot
ЦЗ
3
Namakoro Diallo
ЦЗ
6
Waly Diouf
(К)
ЦЗ
2
Hamza Sbai
ЦЗ
8
Gauthier Laurens
ЦП
15
Jonathan Mexique
ЦП
8
Mathis Picouleau
ЦП
6
Leon Delpech
ЦП
99
Орфе Мбина
ЦФ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Орлеан
16
Vincent Viot
ВР
18
Jérémi Santini
ЦЗ
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
Ним
16
Амджад Назих
ВР
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
13
Поль Вад
ЦП
20
Marowane Khalid
ЦП
12
Ibrahim Sacko
ЦП
17
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
18
Zakary Lamgahez
ЦП
15
Axel Thoumin
ЦФ
20
Freddy Mbemba
ЦФ
3-3-5
3
Сольве
20
14
10
20
7
9
10
4
15
10
4-4-2
40
3
6
2
4
15
8
6
8
10
99
Мбина
7
18
18
7
10
13
Бюрнер
13
Бюрнер
10
6
20
20
6
Остались в запасе
Орлеан
Ним
16
Vincent Viot
ВР
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
13
Поль Вад
ЦП
20
Marowane Khalid
ЦП
12
Ibrahim Sacko
ЦП
17
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
18
Zakary Lamgahez
ЦП
15
Axel Thoumin
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
16
Vincent Viot
ВР
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
Остались в запасе
16
Амджад Назих
ВР
13
Поль Вад
ЦП
20
Marowane Khalid
ЦП
12
Ibrahim Sacko
ЦП
17
Wesley Ngakoutou Yapende
ЦП
18
Zakary Lamgahez
ЦП
15
Axel Thoumin
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Орлеан - Ним
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
16
Офсайды
4
3
Количество передач
416
327
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
67
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Орлеан
Франция. Третья лига, 14 тур
Обань
- : -
05.12.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
1 : 0
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
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