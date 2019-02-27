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    «Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2

    «ПСЖ» ведет переговоры с «Орлеаном» о заключении партнерского соглашения. Не так давно клубы играли в 1/8 финала Кубка лиги.

    «Мы долго обсуждали это с бывшим руководителем по развитию молодежи «ПСЖ» Луисом Фернандесом. Идея сотрудничества нам очень интересна, парижанам тоже.

    Оба клуба выиграют от этого. «ПСЖ» сможет проверять молодых игроков в Лиге 2, в клубе, который географически очень близок к ним, а «Орлеан» сможет усилить свой состав с помощью аренды качественных игроков. Посмотрим, чем все в итоге закончится», – сообщил президент «Орлеана» Филипп Бутрон.

    • 18 декабря прошлого года клубы играли в рамках 1/8 финала кубка французской лиги. «ПСЖ» выиграл со счетом – 2:1.
    • «Орлеан» – восьмая команда Лиги 2 среди 20 клубов-участников.

    Источник: L’Équipe

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    27.02.2019 07:11
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