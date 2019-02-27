«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2

«ПСЖ» ведет переговоры с «Орлеаном» о заключении партнерского соглашения. Не так давно клубы играли в 1/8 финала Кубка лиги.

«Мы долго обсуждали это с бывшим руководителем по развитию молодежи «ПСЖ» Луисом Фернандесом. Идея сотрудничества нам очень интересна, парижанам тоже.

Оба клуба выиграют от этого. «ПСЖ» сможет проверять молодых игроков в Лиге 2, в клубе, который географически очень близок к ним, а «Орлеан» сможет усилить свой состав с помощью аренды качественных игроков. Посмотрим, чем все в итоге закончится», – сообщил президент «Орлеана» Филипп Бутрон.