«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2

«ПСЖ» ведет переговоры с «Орлеаном» о заключении партнерского соглашения. Не так давно клубы играли в 1/8 финала Кубка лиги.
«Мы долго обсуждали это с бывшим руководителем по развитию молодежи «ПСЖ» Луисом Фернандесом. Идея сотрудничества нам очень интересна, парижанам тоже.
Оба клуба выиграют от этого. «ПСЖ» сможет проверять молодых игроков в Лиге 2, в клубе, который географически очень близок к ним, а «Орлеан» сможет усилить свой состав с помощью аренды качественных игроков. Посмотрим, чем все в итоге закончится», – сообщил президент «Орлеана» Филипп Бутрон.
- 18 декабря прошлого года клубы играли в рамках 1/8 финала кубка французской лиги. «ПСЖ» выиграл со счетом – 2:1.
- «Орлеан» – восьмая команда Лиги 2 среди 20 клубов-участников.