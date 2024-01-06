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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф: обзор матча 06 января 2024
Шеффилд Уэнсдэй
06.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Кардифф
2'
Д. Виндасс
38'
Р. Сойерс (АГ)
40'
Л. Палмер
90+1'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
ГОЛ! 4:0!
M. Wilks
90'
+1
86'
Замена
C. Antwi
️️️️
К. Робинсон
76'
Замена
K. Evans
️️️️
Р. Колуилл
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Виндасс
74'
Замена
R. Shipston
️️️️
М. Диаби
62'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Д. Гассама
62'
61'
Замена
К. Эшфорд
️️️️
К. Этете
48'
Желтая карточка
Д. Боулер
Замена
M. Wilks
️️️️
А. Мусаба
46'
ГОЛ! 3:0!
Л. Палмер
40'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Сойерс
38'
27'
Желтая карточка
X. Benjamin
7'
Пенальти не реализован!
К. Робинсон
4'
Пенальти не реализован!
Р. Уинтл
ГОЛ! 1:0!
Д. Виндасс
Пас отдал
Л. Палмер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
44
Xavier Benjamin
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Джош Боулер
ПВ
11
Ollie Tanner
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Rio Shipston
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
64
Malachi Walcott
ЦЗ
45
Киан Эшфорд
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
3-1-1-2-3
1
14
Фамево
5
Бернард
2
Валентин
44
Диаби
2
Палмер
10
Виндасс
49
Мусаба
20
23
Гассама
11
Флетчер
2-1-2-2-3
31
Анвик
38
Нг
44
24
Уинтл
14
Сойерс
4
Риномхота
11
Боулер
10
Колуилл
28
Этете
47
Робинсон
11
49
Мусаба
12
12
49
Мусаба
23
Гассама
33
Джеймс
33
Джеймс
23
Гассама
44
Диаби
20
20
44
Диаби
10
Виндасс
14
Смит
14
Смит
10
Виндасс
28
Этете
45
Эшфорд
45
Эшфорд
28
Этете
47
Робинсон
17
17
47
Робинсон
10
Колуилл
7
7
10
Колуилл
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
64
Malachi Walcott
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
34
Joey Phuthi
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
46
Luey Giles
ЦЗ
64
Malachi Walcott
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Thomas Kirk, England
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