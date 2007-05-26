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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ростов
Спартак-Нальчик - Ростов: обзор матча 26 мая 2007
Спартак-Нальчик
26.05.2007, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
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Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Москва)
Помощники судьи:
Монахов А.Ю. (Москва)
Лукашин А.В. (Москва)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
11000 из 18000 зрителей (61%)
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