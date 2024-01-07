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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Рексхэм
Шрусбери Таун - Рексхэм: обзор матча 07 января 2024
Шрусбери Таун
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Рексхэм
72'
T. O'Connor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Рексхэм
90'
+4
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
Замена
А. Пьерр
️️️️
M. Feeney
90'
+1
88'
Желтая карточка
B. Tozer
Замена
M. Mata
️️️️
Р. Боумен
79'
Замена
J. Sraha
️️️️
Д. Андерсон
78'
77'
Замена
J. Jones
️️️️
Э. Кэннон
72'
ГОЛ! 0:1!
T. O'Connor
Пас отдал
С. Долби
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Т. Собовале
68'
68'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
68'
Замена
R. Barnett
️️️️
A. Forde
Желтая карточка
Д. Андерсон
60'
57'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Р. Боумен
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
Рексхэм
3
Callum McFadzean
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
3-1-2-1-3
20
Мароши
22
Данкли
22
Андерсон
22
Собовале
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
26
Шипли
12
Боумен
3
5
1-4-5
13
Оконкво
4
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
6
44
18
10
Маллин
26
Флетчер
4
5
16
Пьерр
16
Пьерр
5
22
Андерсон
20
20
22
Андерсон
22
Собовале
8
Бейлисс
8
Бейлисс
22
Собовале
12
Боумен
18
18
12
Боумен
44
19
19
44
18
15
15
18
7
Кэннон
24
24
7
Кэннон
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Рексхэм
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Карл Винчестер
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
3
Callum McFadzean
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Карл Винчестер
ЦЗ
8
Roland Idowu
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Остались в запасе
3
Callum McFadzean
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Шрусбери Таун - Рексхэм
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
274
463
Сейвы
3
2
Точность передач %
56
73
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
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