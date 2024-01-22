Введите ваш ник на сайте

Кабо-Верде - Египет

22.01.2024, Понедельник, 23:00 мск Кубок африканских наций, 3 тур Кабо-Верде - Египет
...
Матч начнется в 23:00 мск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Кабо-Верде 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Гана 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Мозамбик 0 0 0 0 0:0 0 0
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+