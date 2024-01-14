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Нигерия - Экваториальная Гвинея

14.01.2024, Воскресенье, 17:00 мск Кубок африканских наций, 1 тур Нигерия - Экваториальная Гвинея
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Матч начнется в 17:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гвинея-Бисау 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Нигерия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Экв. Гвинея 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0:0 0 0
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