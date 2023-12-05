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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 05 декабря 2023
Эспаньол
05.12.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Вальядолид
24'
Ж. Каррерас
43'
Ж. Каррерас
90+6'
Х. Пуадо
82'
I. Sala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вальядолид
90'
+8
Красная карточка
Р. Кенеди
90'
+8
Желтая карточка
И. Санчес
ГОЛ! 3:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
А. Агуадо
90'
+6
Желтая карточка
Рамон
90'
+4
Замена
А. Агуадо
️️️️
Б. Кейта
90'
85'
Замена
Р. Моро
️️️️
Б. Акинсола
85'
Замена
И. Санчес
️️️️
В. Месегер
82'
ГОЛ! 2:1!
I. Sala
Пас отдал
Б. Акинсола
73'
Замена
I. Sala
️️️️
I. Bikoue
73'
Замена
Ануар
️️️️
М. Мальса
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
О. Хиль
66'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Ж. Каррерас
65'
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Лосано
65'
63'
Замена
Д. Торрес
️️️️
С. Эскудеро
ГОЛ! 2:0!
Ж. Каррерас
Пас отдал
С. Санчес
43'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Каррерас
Пас отдал
Б. Кейта
24'
10'
Желтая карточка
Б. Акинсола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
(К)
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Ануар
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
4-2-2-2
1
Гарсия
13
Рамон
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
88
Баре
10
Лосано
25
Санчес
17
Каррерас
17
Кейта
29
3-1-3-3
12
Джон
2
Роша
13
Энрике
18
Эскудеро
11
Мальса
17
де ла Хос
9
Монтиэль
23
Месегер
19
26
30
Акинсола
27
Хиль
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
27
Хиль
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
17
Кейта
18
Агуадо
18
Агуадо
17
Кейта
17
Каррерас
7
Пуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
18
Эскудеро
4
Торрес
4
Торрес
18
Эскудеро
11
Мальса
23
Ануар
23
Ануар
11
Мальса
23
Месегер
10
Санчес
10
Санчес
23
Месегер
30
Акинсола
18
Моро
18
Моро
30
Акинсола
19
92
92
19
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Жорди Масип
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
6
Мончу
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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