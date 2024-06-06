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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Таиланд
Китай - Таиланд: обзор матча 06 июня 2024
Китай
06.06.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Таиланд
20'
С. Сарачат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Таиланд
79'
Замена
С. Чаннгом
️️️️
Д. Вонгггорн
79'
Замена
С. Ануин
️️️️
П. Хаммаи
Замена
Ю. Чжан
️️️️
Алан
77'
Замена
Ш. Цзян
️️️️
Ш. Ван
77'
75'
Желтая карточка
П. Хаммаи
Замена
П. Си
️️️️
Ш. Вей
68'
64'
Замена
П. Чамратсами
️️️️
С. Чайдед
Пенальти не реализован!
F.
51'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Сарачат
Пас отдал
С. Чайдед
11'
Желтая карточка
С. Бурират
Желтая карточка
W. Zhenao
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
8
Тианий Гао
ОП
17
Fernandinho
ЦП
22
Алан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
5
Тиратон Бунматан
(К)
ЛЗ
6
Супхан Тхонгсонг
ЦЗ
21
Супанан Бурират
ПЗ
5
Критсада Каман
ОП
6
Сарач Юйен
ОП
22
Виратеп Помпан
ОП
7
Супачок Сарачат
АП
10
Супанат Муеанта
ПВ
13
Джароенсак Вонгггорн
ПВ
9
Супачай Чайдед
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
17
Yang Zexiang
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
22
Hao Fang
ЦФ
Таиланд
20
Саранон Ануин
ВР
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Сантипап Чаннгом
ПЗ
8
Пирадол Чамратсами
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
3-4-1-1-1
14
Ванг
17
2
Браунинг
5
Чжу
19
Лю
6
Ван
8
Гао
7
17
10
Вей
22
Алан
3-3-3-1
1
Хаммаи
21
Бурират
6
Тхонгсонг
5
Бунматан
5
Каман
6
Юйен
22
Помпан
13
Вонгггорн
7
Сарачат
10
Муеанта
9
Чайдед
6
Ван
28
Цзян
28
Цзян
6
Ван
10
Вей
10
Си
10
Си
10
Вей
22
Алан
9
Чжан
9
Чжан
22
Алан
1
Хаммаи
20
Ануин
20
Ануин
1
Хаммаи
13
Вонгггорн
19
Чаннгом
19
Чаннгом
13
Вонгггорн
9
Чайдед
8
Чамратсами
8
Чамратсами
9
Чайдед
Остались в запасе
Китай
Таиланд
17
Yang Zexiang
ЦЗ
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
17
Yang Zexiang
ЦЗ
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
7
Чаннаронг Промсрикаев
АП
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Китай - Таиланд
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
22
Офсайды
1
1
Количество передач
438
385
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Стадион:
Shenyang Olympic Sports Center Stadium, Shenyang
Посещаемость:
46979
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