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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Вьетнам
Индонезия - Вьетнам: обзор матча 21 марта 2024
Индонезия
21.03.2024, четверг, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вьетнам
52'
Э. Маулана Викри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Вьетнам
Желтая карточка
С. Уолш
89'
Замена
R. Sananta
️️️️
Р. Струйк
87'
Желтая карточка
Витан
83'
82'
Замена
️️️️
B. Tien Dung
73'
Замена
Ф. Тхань Лонг Ле
️️️️
Х. Дунг До
ГОЛ! 1:0!
Э. Маулана Викри
52'
Замена
Э. Маулана Викри
️️️️
Н. Тджо-А-Он
46'
Замена
П. Архан
️️️️
Х. Карака
46'
Желтая карточка
И. Йеннер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
16
Adi Satryo
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
3
Джей Идзес
ЦП
18
Ивар Йеннер
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
8
Витан
ПВ
8
Якоб Саюри
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Минь Тронг Во
ЛЗ
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
15
Динь Бак Нгуйен
ЛВ
4
Тай Сон Нгуйен
ОП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
8
Хунг Дунг До
ЦП
11
Manh Dung Nham
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
18
Марк Клок
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
15
Димас Драяд
ЦФ
Вьетнам
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
13
Вьет-Хунг Триу
ЛВ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ОП
5
Văn Luân Phạm
ЦП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
3-2-3-2
16
22
Тджо-А-Он
23
Хюбнер
5
Ридхо
3
Идзес
18
Йеннер
9
Струйк
7
Фердинан
8
Саюри
10
Карака
8
Витан
4-1-2-1-1
1
Нгуйен
7
Фам
3
Во
20
Буй
12
Пхань
4
Нгуйен
14
Нгуйен
8
До
15
Нгуйен
11
10
Карака
12
Архан
12
Архан
10
Карака
6
Уолш
6
Уолш
22
Тджо-А-Он
10
Маулана Викри
10
Маулана Викри
22
Тджо-А-Он
9
Струйк
7
7
9
Струйк
8
До
8
Ле
8
Ле
8
До
Остались в запасе
Индонезия
Вьетнам
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
18
Марк Клок
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
13
Тань Тай Хо
ПЗ
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
5
Văn Luân Phạm
ЦП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
13
Вьет-Хунг Триу
ЛВ
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
18
Марк Клок
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
15
Димас Драяд
ЦФ
Остались в запасе
13
Тань Тай Хо
ПЗ
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
5
Văn Luân Phạm
ЦП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
13
Вьет-Хунг Триу
ЛВ
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Филипп Труссье
Статистика матча Индонезия - Вьетнам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
9
2
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Информация о матче
Посещаемость:
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