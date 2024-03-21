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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Гонконг - Узбекистан
Гонконг - Узбекистан: обзор матча 21 марта 2024
Гонконг
21.03.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Узбекистан
49'
Э. Шомуродов
66'
Р. Ашурматов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гонконг - Узбекистан
90'
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Э. Шомуродов
90'
Замена
Д. Холматов
️️️️
О. Хамробеков
Замена
W. Tsui
️️️️
Ч. Ву
88'
82'
Замена
А. Аманов
️️️️
Ж. Машарипов
Замена
Д. Джой-Йин Ю
️️️️
С. Филип Чан
80'
70'
Замена
Х. Аликулов
️️️️
Р. Ашурматов
66'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ашурматов
Пас отдал
Ж. Машарипов
Замена
П. Пун
️️️️
Э. Камарго
63'
49'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Тургунбоев
46'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
Х. Эркинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
5
Хелио
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
6
Чун-Лок Тан
ЦП
20
Чун-Минг Ву
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
11
Эвертон Камарго
ПВ
9
Мэтт Орр
ЦФ
7
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Гонконг
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
2
Wang-Kit Tsui
ЦЗ
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
14
Джесси Джой-Йин Ю
АП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
24
Диер Холматов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
3-2-3-2
1
Япп
5
Хелио
3
Гербиг
21
Юэ
6
Тан
20
Ву
31
Сун
16
Чан
11
Камарго
7
Жуниньо
9
Орр
4-2-3-1
1
Юсупов
5
Ашурматов
15
Эшмуродов
2
Хусанов
4
Сайфиев
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
20
Эркинов
19
Тургунбоев
14
Шомуродов
20
Ву
2
2
20
Ву
16
Чан
14
Ю
14
Ю
16
Чан
11
Камарго
22
Пун
22
Пун
11
Камарго
10
Машарипов
20
Аманов
20
Аманов
10
Машарипов
5
Ашурматов
23
Аликулов
23
Аликулов
5
Ашурматов
9
Хамробеков
24
Холматов
24
Холматов
9
Хамробеков
20
Эркинов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
20
Эркинов
14
Шомуродов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
14
Шомуродов
Остались в запасе
Гонконг
Узбекистан
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Гонконг - Узбекистан
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
10
Нарушения
7
11
Сейвы
6
2
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Информация о матче
Посещаемость:
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