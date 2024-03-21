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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Малайзия
Оман - Малайзия: обзор матча 21 марта 2024
Оман
21.03.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Малайзия
58'
Э. Аль-Субхи
88'
М. Аль-Гассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Малайзия
90'
+4
Желтая карточка
Эндрик
Желтая карточка
А. Фаваз
90'
+2
Замена
M. Al Ghafri
️️️️
М. Аль-Гассани
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Аль-Гассани
Пас отдал
А. Аль-Бусаиди
88'
84'
Замена
Д. Лок
️️️️
Ш. Саад
Замена
А. Фаваз
️️️️
С. Аль-Яхьяи
78'
76'
Замена
А. Рашид
️️️️
Ф. Халим
Желтая карточка
Э. Аль-Субхи
69'
Замена
Д. Аль-Яхмади
️️️️
О. Аль-Малки
69'
67'
Замена
Эндрик
️️️️
Б. Ган
ГОЛ! 1:0!
Э. Аль-Субхи
Пас отдал
А. Аль-Бусаиди
58'
25'
Желтая карточка
Ф. Халим
16'
Желтая карточка
Д. Тан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
ЦЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
7
Файсал Халим
ЛВ
18
Брендан Ган
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
42
Ариф Айман
ПВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Оман
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
9
Mohammed Al Ghafri
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
1
Suhaimi Husin
ВР
18
Harith Haikal
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
15
Nooa Laine
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
14
Эндрик
АП
11
Сафави Расид
ПВ
9
Даррен Лок
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Аль-Мухаини
17
Аль-Бусаиди
2
3
6
Аль-Хамиси
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
20
Аль-Яхьяи
7
Аль-Субхи
9
Аль-Малки
11
Аль-Гассани
3-2-2-2-1
16
Хазми
3
Саад
21
Коолс
3
Тинг
2
Тан
22
Корбин-Онг
18
Ган
8
Уилкин
42
Айман
7
Халим
19
Моралес
11
Аль-Гассани
9
9
11
Аль-Гассани
20
Аль-Яхьяи
12
Фаваз
12
Фаваз
20
Аль-Яхьяи
9
Аль-Малки
10
Аль-Яхмади
10
Аль-Яхмади
9
Аль-Малки
18
Ган
14
Эндрик
14
Эндрик
18
Ган
7
Халим
19
Рашид
19
Рашид
7
Халим
3
Саад
9
Лок
9
Лок
3
Саад
Остались в запасе
Оман
Малайзия
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
1
Азри Гани
ВР
1
Suhaimi Husin
ВР
18
Harith Haikal
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
15
Nooa Laine
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
15
Hassan Ahmed Ali Al Ajmi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
19
Hatem Al Rushadi
ЦФ
Остались в запасе
1
Азри Гани
ВР
1
Suhaimi Husin
ВР
18
Harith Haikal
ЦЗ
2
Sharul Nazeem
ЦЗ
20
Azam Azmi
ЦЗ
15
Nooa Laine
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
11
Сафави Расид
ПВ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Оман - Малайзия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Информация о матче
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