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Оман - Малайзия

21.03.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Оман - Малайзия
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2015

26 марта, четверг 17:30 Оман 6:0 Малайзия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оман 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Малайзия 1 1 0 0 4:3 +1 3
3. Киргизия 1 0 0 1 3:4 -1 0
4. Тайвань 1 0 0 1 0:3 -3 0
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