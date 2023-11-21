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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Саудовская Аравия
Иордания - Саудовская Аравия: обзор матча 21 ноября 2023
Иордания
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Саудовская Аравия
8'
С. Аль-Шехри
30'
С. Аль-Шехри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Саудовская Аравия
Замена
С. Ратиб
️️️️
А. Ольван
86'
Желтая карточка
Н. Аль-Рашдан
84'
82'
Замена
М. Маран
️️️️
А. Радиф
82'
Замена
Ф. Аль-Гамди
️️️️
А. Аль-Малки
78'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
66'
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
С. Аль-Шехри
Замена
М. Аль-Марди
️️️️
Р. Айед
61'
46'
Замена
А. Мухтар
️️️️
А. Абдулла Азази
Желтая карточка
А. Насиб
45'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
А. Абдулла Азази
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Аль-Шехри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЦЗ
17
Салем Аль-Аджалин
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
(К)
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Хассан Тамбакти
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
0
Али Абдулла Азази
ЦП
8
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Иордания
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
Саудовская Аравия
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
0
Муат Факихи
ЛЗ
0
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Файсал Аль-Гамди
ОП
10
Али Мухтар
ОП
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
19
Мохаммед Маран
ЦФ
14
Талаль Хаджи
ЦФ
4-3-1-2
1
Абулайла
2
Абу Хашиш
3
Насиб
23
Хаддад
17
Аль-Аджалин
14
Айед
8
Аль-Равабде
21
Аль-Рашдан
10
Аль-Тамари
9
Ольван
11
Аль-Наймат
3-3-2-2
21
аль-Уваис
5
аль-Булеахи
3
Аль-Салули
5
Тамбакти
12
Абдулхамид
6
Аль-Хассан
14
Кадеш
0
Азази
8
Аль-Малки
11
Аль-Шехри
20
Радиф
14
Айед
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
14
Айед
9
Ольван
18
Ратиб
18
Ратиб
9
Ольван
8
Аль-Малки
10
Аль-Гамди
10
Аль-Гамди
8
Аль-Малки
0
Азази
10
Мухтар
10
Мухтар
0
Азази
11
Аль-Шехри
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
11
Аль-Шехри
20
Радиф
19
Маран
19
Маран
20
Радиф
Остались в запасе
Иордания
Саудовская Аравия
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
Главный тренер
Рэй Уилкинс
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
0
Муат Факихи
ЛЗ
0
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
14
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Abdullah Al-Zoubi
ВР
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
0
Муат Факихи
ЛЗ
0
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
2
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
14
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Иордания - Саудовская Аравия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Информация о матче
Посещаемость:
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