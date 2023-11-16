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Сирия - КНДР

16.11.2023, Четверг, 20:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Сирия - КНДР
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 1 1 0 0 5:0 +5 3
2. Сирия 1 1 0 0 1:0 +1 3
3. КНДР 1 0 0 1 0:1 -1 0
4. Мьянма 1 0 0 1 0:5 -5 0
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