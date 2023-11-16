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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Афганистан
Катар - Афганистан: обзор матча 16 ноября 2023
Катар
16.11.2023, четверг, 18:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 1 тур
7 : 1
Завершен
Афганистан
11'
Х. Аль-Хайдос
15'
А. Али
18'
М. Машаал
26'
А. Али
33'
А. Али (П)
45+3'
А. Али (П)
13'
A. Sharifi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Афганистан
Замена
Я. Габер Абдусаллам
️️️️
А. Афиф
79'
68'
Желтая карточка
S. Samandari
Замена
Б. аль-Рави
️️️️
П. Мигель
64'
Замена
️️️️
А. Али
61'
Замена
М. Мунтари
️️️️
Х. Аль-Хайдос
61'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
А. Али
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Али
33'
32'
Желтая карточка
O. Azizi
ГОЛ! 4:1!
А. Али
Пас отдал
Х. Ахмед
26'
ГОЛ! 3:1!
М. Машаал
Пас отдал
Х. Ахмед
18'
ГОЛ! 2:1!
А. Али
Пас отдал
Х. Ахмед
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
A. Sharifi
ГОЛ! 1:0!
Х. Аль-Хайдос
Пас отдал
А. Афиф
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
4
Юсеф Аймен
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
6
Мустафа Машаал
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Алмоез Али
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
3
Amanullah Sardari
ЦЗ
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
0
Maroof Mohammadi
ЦЗ
0
Ali Reza Panahi
ЦП
6
Habibulla Askar
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
0
Amiruddin Sharifi
ЦФ
0
Mustafa Azadzoy
(К)
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Катар
21
Салах Закария
ВР
0
Fahad Baker
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Афганистан
22
Golali Rahimi
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Farzad Ataee
ЦЗ
0
Samir Samandari
ЦП
0
Yar Mohammad Zakarkhel
ЦП
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
3-2-2-3
22
Баршам
14
Ахмед
2
Мигель
4
Аймен
6
Машаал
20
Фати
7
Аль-Аелдин
16
Хухи
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
19
Али
4-3-3
1
3
18
0
4
0
6
9
9
0
0
11
Афиф
4
Абдусаллам
4
Абдусаллам
11
Афиф
2
Мигель
15
аль-Рави
15
аль-Рави
2
Мигель
10
Аль-Хайдос
9
Мунтари
9
Мунтари
10
Аль-Хайдос
Остались в запасе
Катар
Афганистан
21
Салах Закария
ВР
0
Fahad Baker
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
22
Golali Rahimi
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Farzad Ataee
ЦЗ
0
Samir Samandari
ЦП
0
Yar Mohammad Zakarkhel
ЦП
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
0
Fahad Baker
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
22
Golali Rahimi
ВР
1
Faisal Hamidi
ВР
0
Ali Baset Nazari
ЦЗ
17
Farhad Ali Zada
ЦЗ
0
Hussain Alizada
ЦЗ
0
Farzad Ataee
ЦЗ
0
Samir Samandari
ЦП
0
Yar Mohammad Zakarkhel
ЦП
19
Hakim Khan Niazi
ЦП
0
Omid Rajabi
ЦП
0
Ali Reza Rahimi
ЦП
0
Jawad Rezai
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Статистика матча Катар - Афганистан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Посещаемость:
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