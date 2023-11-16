Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Индонезия
Ирак - Индонезия: обзор матча 16 ноября 2023
Ирак
16.11.2023, четверг, 17:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 1 тур
5 : 1
Завершен
Индонезия
20'
Б. Ресан
35'
Ж. Амат (АГ)
60'
О. Рашид
81'
Ю. Амин
88'
А. Аль-Хамади
45+3'
Ш. Паттинама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Индонезия
ГОЛ! 5:1!
А. Аль-Хамади
88'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Амин
81'
79'
Желтая карточка
А. Мангкуалам
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
А. Хуссейн
79'
76'
Замена
Витан
️️️️
М. Клок
76'
Замена
П. Архан
️️️️
Д. Сулистяван
Замена
Ю. Амин
️️️️
Б. Ресан
68'
Замена
А. Алли
️️️️
О. Рашид
67'
65'
Желтая карточка
М. Клок
ГОЛ! 3:1!
О. Рашид
60'
46'
Замена
S. Ramdani
️️️️
Р. Камбуая
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ш. Паттинама
Пас отдал
Р. Струйк
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Амат
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ресан
Пас отдал
А. Аль-Аммари
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ЦЗ
20
Осама Рашид
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Ибрагим Байеш
ЦП
17
Али Джасим
ЦФ
13
Башар Ресан
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
20
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
15
Рики Камбуая
ЦП
17
Адам Алис
ЦП
18
Марк Клок
ЦП
14
Аснави Мангкуалам
ЦП
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
22
Денди Сулистяван
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
25
Мустафа Садун
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
13
Hussein Ali
ЦП
7
Юссеф Амин
ЦП
21
Ахмад Алли
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
0
Pashang Abdulla
ЦФ
Индонезия
21
Мухамад Риянди
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
12
Пратама Архан
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
10
Хокки Карака
ЦФ
15
Saddil Ramdani
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
9
Рафаэль Струйк
ЦФ
8
Витан
ЦФ
4-3-3
12
Хассан
6
Аднан
2
Сулака
3
Али
23
Доски
20
Рашид
16
Аль-Аммари
8
Байеш
18
Хуссейн
13
Ресан
17
Джасим
4-4-2
25
Аргавината
5
Ридхо
20
Бэггот
4
Амат
20
Паттинама
17
Алис
18
Клок
14
Мангкуалам
15
Камбуая
22
Сулистяван
9
13
Ресан
7
Амин
7
Амин
13
Ресан
20
Рашид
21
Алли
21
Алли
20
Рашид
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
22
Сулистяван
12
Архан
12
Архан
22
Сулистяван
Драяд
16
16
Драяд
15
Камбуая
15
15
15
Камбуая
Драяд
9
Струйк
9
Струйк
Драяд
18
Клок
8
Витан
8
Витан
18
Клок
Остались в запасе
Ирак
Индонезия
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
25
Мустафа Садун
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
13
Hussein Ali
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
10
Моанад Али
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
0
Pashang Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
21
Мухамад Риянди
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ЦЗ
10
Хокки Карака
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
25
Мустафа Садун
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
13
Hussein Ali
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
10
Моанад Али
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
0
Pashang Abdulla
ЦФ
Остались в запасе
21
Мухамад Риянди
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ЦЗ
10
Хокки Карака
ЦФ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Ирак - Индонезия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Посещаемость:
64447
Новости команд
Все
Ирак
Индонезия
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
3 октября
3
Азиатская сборная провела матч без игроков, родившихся в этой стране
27 сентября
1
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
28 июня
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
3 октября
3
Азиатская сборная провела матч без игроков, родившихся в этой стране
27 сентября
1
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Индонезия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+