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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс
Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс: обзор матча 02 декабря 2023
Питерборо Юнайтед
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
3'
Х. Берроуз
53'
Э. Мэйсон-Кларк
75'
М. Фаал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс
Замена
R. De Havilland
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
90'
+6
Замена
J. Katongo
️️️️
К. Поку
87'
Замена
️️️️
A. Collins
87'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
78'
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Фаал
70'
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Maxwell
60'
Замена
T. Rowe
️️️️
T. Nixon
59'
Желтая карточка
J. Maxwell
ГОЛ! 2:0!
Э. Мэйсон-Кларк
53'
42'
Желтая карточка
J. Olowu
33'
Желтая карточка
Т. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
Х. Берроуз
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
3-1-1-3-2
41
Билокапич
20
Найт
5
Эдвардс
30
Киосо
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
31
Рэндалл
8
26
Джонс
4-5
5
16
3
26
Андерсон
4
9
Айронсайд
43
8
33
17
Поку
2
2
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
15
15
10
Мэйсон-Кларк
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
16
10
10
16
3
21
21
3
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Донкастер Роверс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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