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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кабо-Верде - Маврикий
Кабо-Верде - Маврикий: обзор матча 20 марта 2025
Кабо-Верде
20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Маврикий
84'
Я. Семедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - Маврикий
ГОЛ! 1:0!
Я. Семедо
Пас отдал
Р. Мендес
84'
Замена
Х. Варела
️️️️
F. Andrade
83'
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
Г. Родригеш
77'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Т. Арканджо
77'
Замена
Х. Монтейру
️️️️
Д. Дуарте
72'
Замена
Р. Мендес
️️️️
В. Семеду
71'
Желтая карточка
Р. Лопеш
69'
Желтая карточка
F. Andrade
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
24
Вагнер Пина
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Янник Семедо
ЦП
14
Дерой Дуарте
ЦП
21
Алессио Да Крус
ЦП
17
Fabrício Andrade
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
4
Линдсей Роуз
ЦЗ
3
Дилан Коллард
ЦЗ
17
Emmanuel Vincent
ЦЗ
11
Yannick Aristide
ЦП
2
Jordan François
ЦП
22
Cooper Legrand
ЦП
14
Rosario Latouchent
ЦП
8
Adel Langue
ЦП
7
Jeremy Villeneuve
ЦП
10
Stephan De Robillard
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Кабо-Верде
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
20
David Moreira
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
3
Yuran Fernandes
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
26
Хелио Варела
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
15
Давид Тавареш
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Маврикий
1
Kevin Jean-Louis
ВР
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
12
Brandon Citorah
ЦЗ
21
Adrien Botlar
ЦП
6
William Francois
ЦП
20
Jason Ferré
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
9
Quentin Lalsing
ЦФ
19
Adrien Francois
ЦФ
3-3-2-2
1
Возинья
24
Пина
4
Лопеш
5
Кошта
16
Семедо
14
Дуарте
21
Да Крус
11
Родригеш
17
Семеду
18
Арканджо
17
3-5-2
16
4
Роуз
3
Коллард
17
22
8
7
10
14
11
2
14
Дуарте
10
Монтейру
10
Монтейру
14
Дуарте
17
26
Варела
26
Варела
17
18
Арканджо
7
Кабрал
7
Кабрал
18
Арканджо
11
Родригеш
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
11
Родригеш
17
Семеду
20
Мендес
20
Мендес
17
Семеду
Остались в запасе
Кабо-Верде
Маврикий
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
20
David Moreira
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
3
Yuran Fernandes
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
1
Kevin Jean-Louis
ВР
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
12
Brandon Citorah
ЦЗ
21
Adrien Botlar
ЦП
6
William Francois
ЦП
20
Jason Ferré
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
9
Quentin Lalsing
ЦФ
19
Adrien Francois
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
Остались в запасе
23
Henrique Tavares
ВР
12
Марсио Роша
ВР
20
David Moreira
ЦЗ
25
Jójó
ЦЗ
3
Yuran Fernandes
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
15
Давид Тавареш
ЦП
Остались в запасе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
12
Brandon Citorah
ЦЗ
21
Adrien Botlar
ЦП
6
William Francois
ЦП
20
Jason Ferré
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
9
Quentin Lalsing
ЦФ
19
Adrien Francois
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Гийом Муллек
Статистика матча Кабо-Верде - Маврикий
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
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Ангола
3 : 1
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