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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Намибия - Тунис
Намибия - Тунис: обзор матча 09 июня 2024
Намибия
09.06.2024, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Намибия - Тунис
Желтая карточка
Л. Жуниор Казапуа
72'
56'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Э. Саад
Желтая карточка
И. Камберипа
50'
43'
Замена
Г. Чаалани
️️️️
Н. Гандри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
18
Апроциус Петрус
ЛЗ
2
Erasmus Ikeinge
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
20
Иван Камберипа
ЦЗ
7
Деон Хотто
ЛВ
8
Romeo Kasume
ЦП
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
8
Элиас Саад
ЛВ
17
Эйе Скири
ОП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Намибия
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
19
M. Zaddem
ЦФ
14
W. Sehli
ЦФ
3-2-1-1
1
Казапуа
2
5
Амбира
20
Камберипа
18
Петрус
4
Анамуб
8
7
Хотто
3-3-1-2-1
22
Бен Саид
4
Мерья
3
Тальби
18
Гандри
21
Маслуси
17
Скири
2
Абди
8
Рафья
7
Ахури
8
Саад
9
Жуини
8
Саад
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
8
Саад
18
Гандри
18
Чаалани
18
Чаалани
18
Гандри
Остались в запасе
Намибия
Тунис
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
Главный тренер
Коллин Бенжамен
16
Аймен Дамен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
19
M. Zaddem
ЦФ
14
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
19
M. Zaddem
ЦФ
14
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Намибия - Тунис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Orlando Stadium, Soweto
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