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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сомали - Ботсвана
Сомали - Ботсвана: обзор матча 10 июня 2024
Сомали
10.06.2024, понедельник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ботсвана
10'
Т. Сесиньи
53'
М. Гаолаолве
72'
К. Сеаканьенг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сомали - Ботсвана
90'
Желтая карточка
Г. Фоко
82'
Замена
С. Бой
️️️️
Т. Сесиньи
72'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Сеаканьенг
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Гаолаолве
Пас отдал
Т. Сесиньи
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сесиньи
Пас отдал
Э. Велафи
Начало матча
Статистика матча Сомали - Ботсвана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Estádio do Zimpeto, Maputo
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