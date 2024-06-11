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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ангола - Камерун
Ангола - Камерун: обзор матча 11 июня 2024
Ангола
11.06.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
54'
М. Нгаду-Нгаджуй (АГ)
11'
Б. Мбемо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ангола - Камерун
87'
Замена
Д. Ламкель Зе
️️️️
В. Абубакар
Замена
Жилберту
️️️️
Фреди
84'
81'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
М. Онгла
81'
Замена
П. Кунде
️️️️
О. Нтчам
Замена
Милсон
️️️️
М. Бенсон
74'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Мабулулу
73'
Замена
Эштрела
️️️️
Р. Нтека
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Нгаду-Нгаджуй
54'
Желтая карточка
Р. Нтека
50'
19'
Замена
О. Нтчам
️️️️
К. Бассогог
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
К. Бассогог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
22
Неблу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
5
Давид Карму
ЦЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
23
Шоу
ОП
4
Клинтон Мата
ЦП
17
Ранди Нтека
АП
16
Фреди
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
10
Желсон Дала
ЦФ
19
Мабулулу
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
24
Карлос Балеба
ЦП
8
Франк Ангисса
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
2
Джексон Чачуа
ПВ
10
Брайан Мбемо
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Ангола
12
Сигнори Антониу
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
15
Jordy Gaspar
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
20
Эштрела
ОП
8
Маэстро
ЦП
7
Жилберту
ПВ
40
Депу
ЦФ
18
Лукас Жоао
ЦФ
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
22
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
15
Пьер Кунде
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-1-1-3-2
22
Неблу
2
Нуриу
6
Гашпар
5
Карму
23
Шоу
4
Мата
17
Нтека
16
Фреди
14
Бенсон
19
Мабулулу
10
Дала
4-3-2-1
23
Онана
18
Онгла
4
Ву
5
Нгаду-Нгаджуй
5
Толо
11
Бассогог
8
Ангисса
24
Балеба
10
Мбемо
2
Чачуа
10
Абубакар
17
Нтека
20
Эштрела
20
Эштрела
17
Нтека
14
Бенсон
7
Милсон
7
Милсон
14
Бенсон
16
Фреди
7
Жилберту
7
Жилберту
16
Фреди
19
Мабулулу
18
Жоао
18
Жоао
19
Мабулулу
Нтчам
15
Кунде
15
Кунде
Нтчам
11
Бассогог
14
Нтчам
14
Нтчам
11
Бассогог
10
Абубакар
22
Ламкель Зе
22
Ламкель Зе
10
Абубакар
18
Онгла
9
Мумбанья
9
Мумбанья
18
Онгла
Остались в запасе
Ангола
Камерун
12
Сигнори Антониу
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
15
Jordy Gaspar
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
8
Маэстро
ЦП
40
Депу
ЦФ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
12
Сигнори Антониу
ВР
17
Сандру Круз
ЛЗ
15
Jordy Gaspar
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
15
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ПЗ
8
Маэстро
ЦП
40
Депу
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
20
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ПЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Педру Соареш Гонсалвеш
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Ангола - Камерун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Estadio 11 de Novembro, Luanda
Посещаемость:
40000
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